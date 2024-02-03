В Нахчыване заработал Центр аграрных услуг

В Нахчыване заработал Центр аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

В Нахчыване заработал Центр аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает местное бюро Report , в центре был проведен первый тренинг.

Замдиректора Бейбала Муслимов отметил, что основные направления деятельности центра охватывают такие направления, как проведение тренингов с целью поощрения современных технологий и инноваций в сельскохозяйственной сфере, своевременное предоставление фермерам государственных субсидий и кредитов, сертификация производимой сельхозпродукции, выдача сертификатов и другое.

На тренинге обсуждались развитие животноводства, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности в АР, правильное налаживание племенной работы и улучшение породного состава, значение искусственного осеменения как эффективного метода.

Тренинг продолжился дискуссиями по актуальным темам.