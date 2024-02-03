В Нахчыване заработал Центр аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает местное бюро
Замдиректора Бейбала Муслимов отметил, что основные направления деятельности центра охватывают такие направления, как проведение тренингов с целью поощрения современных технологий и инноваций в сельскохозяйственной сфере, своевременное предоставление фермерам государственных субсидий и кредитов, сертификация производимой сельхозпродукции, выдача сертификатов и другое.
На тренинге обсуждались развитие животноводства, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности в АР, правильное налаживание племенной работы и улучшение породного состава, значение искусственного осеменения как эффективного метода.
Тренинг продолжился дискуссиями по актуальным темам.