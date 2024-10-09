В Нахчыване впервые прошла выставка-ярмарка семян

В Нахчыване впервые состоялась выставка-ярмарка семян.

В Нахчыване впервые состоялась выставка-ярмарка семян.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики, Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, Центра аграрных инноваций, представители научно-исследовательских институтов, частных семеноводческих хозяйств и около 200 фермеров.

На ярмарке были представлены услуги Агентства аграрных услуг, а также сертифицированные семена, произведенные частными семеноводческими хозяйствами, сотрудники агентства провели тренинги для фермеров.

Завтра ярмарка продолжит деятельность в Шарурском районе.