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В Нахчыване впервые организован “Агрофестиваль”

В Нахчыване впервые организован “Агрофестиваль” В Нахчыване впервые организован “Агрофестиваль”
АПК
8 сентября 2023 г. 10:56
В Нахчыване впервые организован “Агрофестиваль”

В Нахчыване впервые организован “Агрофестиваль”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, фестиваль организован в парке Сахиль при поддержке Министерства сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики.

Сначала участники фестиваля посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на главной площади города Нахчыван, возложили цветы и почтили его память.

Затем посетили музей Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и многогранную государственную деятельность великой личности.

В фестивале принимают участие 45 компаний и 55 семейных хозяйств, которые представят собственную продукцию, а также различную сельскохозяйственную технику, семена, удобрения и прочие товары. Кроме того, в рамках выставки будет организована продажа местной продукции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Aqro festival” keçirilir

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