В Нахчыване расширят посевные площади роз

В рамках программы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства

В Нахчыване будут расширены посевные площади роз, поддержано производство гюлаба (розовой воды) и розового масла.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении об утверждении "Государственной программы по стимулированию производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике на 2021-2025 годы".

Работы будут выполнены Министерством сельского хозяйства, Министерством экономики, местными органами исполнительной власти.

Напомним, что в рамках программы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, повышение экспортного потенциала производимой продукции, строительство перерабатывающих предприятий на базе сельскохозяйственного производства.