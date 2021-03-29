В Нахчыване расширят посевные площади роз

В Нахчыване будут расширены посевные площади роз, поддержано производство гюлаба (розовой воды) и розового масла.
Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении об утверждении "Государственной программы по стимулированию производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике на 2021-2025 годы".
Работы будут выполнены Министерством сельского хозяйства, Министерством экономики, местными органами исполнительной власти.
Напомним, что в рамках программы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, повышение экспортного потенциала производимой продукции, строительство перерабатывающих предприятий на базе сельскохозяйственного производства.