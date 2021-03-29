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В Нахчыване расширят посевные площади роз

В Нахчыване расширят посевные площади роз В рамках программы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства
АПК
29 марта 2021 г. 13:05
В Нахчыване расширят посевные площади роз
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В Нахчыване будут расширены посевные площади роз, поддержано производство гюлаба (розовой воды) и розового масла.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении об утверждении "Государственной программы по стимулированию производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике на 2021-2025 годы".

Работы будут выполнены Министерством сельского хозяйства, Министерством экономики, местными органами исполнительной власти.

Напомним, что в рамках программы предусматривается обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства, повышение экспортного потенциала производимой продукции, строительство перерабатывающих предприятий на базе сельскохозяйственного производства.

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