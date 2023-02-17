В Нахчыване предусмотрено снижение процентных ставок по кредитам для фермеров

В Нахчыване предусмотрено снижение процентных ставок по кредитам для фермеров.

В Нахчыване предусмотрено снижение процентных ставок по кредитам для фермеров.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Министерства экономики Нахчыванской АР.

Министр экономики НАР Тапдыг Алиев обсудил с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, председателем правления ЗАО "Аграркредит" Мамедом Мусаевым увеличение производства сельскохозяйственной продукции в Нахчыване.

Были проведены обсуждения о снижении процентных ставок по кредитам, предоставляемым нахчыванским филиалом ЗАО "Аграркредит".

Было отмечено, что в целях поддержки предпринимателей с марта текущего года за счет средств Фонда развития предпринимательства начнется выдача кредитов под 5%.