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В Нахчыване поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,6%

В Нахчыване поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,6% Меры по развитию животноводства обеспечили динамичный рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в автономной республике. Так, на 1 апреля 2022 года поголовье крупного рогатого скота по всем хозяйственным категориям автономной республики составило 1
АПК
19 мая 2022 г. 07:27
В Нахчыване поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,6%

Меры по развитию животноводства обеспечили динамичный рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в автономной республике. Так, на 1 апреля 2022 года поголовье крупного рогатого скота по всем хозяйственным категориям автономной республики составило 127 269 голов, мелкого рогатого скота - 801 228. За аналогичный период 2018 года показатели превышают соответственно 6,6 и 8 процентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

В целях увеличения местного производства на внутреннем рынке в январе-апреле текущего года завершено создание 2 птицефабрик, продолжена реконструкция 1 птицефабрики. Кроме того, приняты соответствующие меры по развитию пчеловодства, продолжено создание 2 пчеловодческих ферм, 1 племенной пчеловодческой фермы, расширение и создание 1 пчеловодческой фермы.

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