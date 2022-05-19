В Нахчыване поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,6%

Меры по развитию животноводства обеспечили динамичный рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в автономной республике. Так, на 1 апреля 2022 года поголовье крупного рогатого скота по всем хозяйственным категориям автономной республики составило 1

Меры по развитию животноводства обеспечили динамичный рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в автономной республике. Так, на 1 апреля 2022 года поголовье крупного рогатого скота по всем хозяйственным категориям автономной республики составило 127 269 голов, мелкого рогатого скота - 801 228. За аналогичный период 2018 года показатели превышают соответственно 6,6 и 8 процентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

В целях увеличения местного производства на внутреннем рынке в январе-апреле текущего года завершено создание 2 птицефабрик, продолжена реконструкция 1 птицефабрики. Кроме того, приняты соответствующие меры по развитию пчеловодства, продолжено создание 2 пчеловодческих ферм, 1 племенной пчеловодческой фермы, расширение и создание 1 пчеловодческой фермы.