В Нахчыване начата электронная регистрация земель

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по недвижимому имуществу и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики приступил к повторному измерению и электронному учету земельных участков.

Как сообщает Report, для выполнения этих работ в соответствии с рабочим планом Комитета созданы состоящие из специалистов рабочие группы, которые обеспечены современным оборудованием GPS и электронными тахометрами в целях обеспечения качества работ.

На первоначальном этапе начаты работы по учету придворовых земельных участков в поселке Бабек Бабекского района.

В поселке взято на учет 129 из 864 придворовых земельных участков, собранные материалы внесены в базу данных.

Сейчас начаты работы в селе Сираб.

Учет придворовых земельных участков также будет проводиться в Шарурском, Седерекском, Кенгерлинском и Шахбузском районах.