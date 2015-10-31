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    В Нахчыване начата электронная регистрация земель

    Для выполнения этих работ в соответствие с рабочим планом Комитета созданы состоящие из специалистов рабочие группы

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по недвижимому имуществу и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики приступил к повторному измерению и электронному учету земельных участков.

    Как сообщает Report, для выполнения этих работ в соответствии с рабочим планом Комитета созданы состоящие из специалистов рабочие группы, которые обеспечены современным оборудованием GPS и электронными тахометрами в целях обеспечения качества работ.

    На первоначальном этапе начаты работы по учету придворовых земельных участков в поселке Бабек Бабекского района.

    В поселке взято на учет 129 из 864 придворовых земельных участков, собранные материалы внесены в базу данных.

    Сейчас начаты работы в селе Сираб.

    Учет придворовых земельных участков также будет проводиться в Шарурском, Седерекском, Кенгерлинском и Шахбузском районах. 

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