В Нахчыване началась уборка зерновых

С сегодняшнего дня в Нахчыванской Автономной Республике началась первая за сезон уборка зерновых.
Как сообщает местное бюро Report, уборка стартовала с села Дястя Ордубадского района.
Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли посетил фермерское хозяйство в селе Дястя, принял участие в церемонии старта уборки.
На церемонии отметили, что в министерстве сельского хозяйства создан центральный штаб по управлению уборкой. Техника и транспорт приведены в готовность для своевременного и качественного сбора урожая.
В этом году в автономной республике под зерновые были выделены 21 247 гектаров.
Около половины зерновых полей в районе приходятся на территорию села Дястя.