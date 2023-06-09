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В Нахчыване началась уборка зерновых

В Нахчыване началась уборка зерновых С сегодняшнего дня в Нахчыванской Автономной Республике началась первая за сезон уборка зерновых.
АПК
9 июня 2023 г. 14:41
В Нахчыване началась уборка зерновых

С сегодняшнего дня в Нахчыванской Автономной Республике началась первая за сезон уборка зерновых.

Как сообщает местное бюро Report, уборка стартовала с села Дястя Ордубадского района.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли посетил фермерское хозяйство в селе Дястя, принял участие в церемонии старта уборки.

На церемонии отметили, что в министерстве сельского хозяйства создан центральный штаб по управлению уборкой. Техника и транспорт приведены в готовность для своевременного и качественного сбора урожая.

В этом году в автономной республике под зерновые были выделены 21 247 гектаров.

Около половины зерновых полей в районе приходятся на территорию села Дястя.

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