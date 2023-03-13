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В Нахчыване начала работу традиционная ярмарка Новруз

В Нахчыване начала работу традиционная ярмарка Новруз С сегодняшнего дня на центральном рынке на улице Хатаи в городе Нахчыване начала работу ярмарка Новруз
АПК
13 марта 2023 г. 20:55
В Нахчыване начала работу традиционная ярмарка Новруз

С сегодняшнего дня на центральном рынке на улице Хатаи в Нахчыване начала работу ярмарка Новруз.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, продукция, которую фермеры, семейные подрядчики из отдельных регионов автономной республики привезли на ярмарку по случаю праздника Новруз, отличается как ассортиментом, так и качеством. Покупателям предлагаются различные фрукты и овощи, сухофрукты, натуральные фруктовые соки, продукция животноводства, зелень, а также сладости - пахлава, шекербура по более доступным ценам.

Ярмарка по случаю праздника Новруз продлится до 19 марта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ənənəvi Novruz yarmarkası fəaliyyətə başlayıb

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