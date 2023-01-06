В Нахчыване будет улучшена организация хозяйственного учета

"Внедрение учетных документов на каждое хозяйство в Нахчыване позволит улучшить статистику в этой области, а также получить данные из первоисточника для других целей".

"Внедрение учетных документов на каждое хозяйство в Нахчыване позволит улучшить статистику в этой области, а также получить данные из первоисточника для других целей".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя Госкомстата Юсиф Юсифов.

Сегодня в Нахчыванском Государственном национальном драматическом театре состоялось совещание в связи с организацией работы по заполнению учета доходов и расходов (бухгалтерских книг) хозяйства. В совещании приняли участие полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли, сотрудники отдела территориально-организационных вопросов Администрации президента и Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике, а также руководители и представители центральных и местных органов исполнительной власти Автономной Республики.