В Нахчыване будет организована праздничная ярмарка по случаю Новруз байрамы

В канун Новруз байрамы в городе Нахчыване будет организована праздничная ярмарка.

В канун Новруз байрамы в городе Нахчыване будет организована праздничная ярмарка.

Как сообщает местное бюро Report , об этом сообщили в Министерстве экономики автономной республики. Было отмечено, что ярмарка будет организована 13-19 марта на Центральном городском рынке по адресу улица Хатаи.

На ярмарке товары будут предлагаться покупателям по более выгодным ценам, чем рыночные. Для контроля качества реализуемой продукции также будет действовать мобильная лаборатория ООО "Центр экспертизы продуктов питания".

Основная цель организации ярмарки – удовлетворить растущий в праздничные дни спрос населения на сельхозпродукцию за счет местных продуктов, а также создать альтернативный канал сбыта для фермеров.