В Молдове введут режим ЧП в агросекторе по требованию протестующих фермеров

Правительство Молдовы объявит чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, как того требуют протестующие фермеры.

Правительство Молдовы объявит чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, как того требуют протестующие фермеры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге министр сельского хозяйства Владимир Боля.

"Министерство сельского хозяйства работает над законопроектом об объявлении ЧП, который на этой неделе одобрит правительство, а затем утвердит парламент. Сейчас мы согласовываем документ, обсуждаем его с другими государственными учреждениями. И, скорее всего, уже в среду я представлю детали этого законопроекта", - сказал он.

По его словам, принятие этого документа позволит кабинету министров принимать срочные решения, которые будут иметь силу закона в связи со сложной ситуацией в главной отрасли Молдовы.

Протесты сельхозпроизводителей начались в Молдавии летом 2022 года. На прошлой неделе ассоциация "Сила фермеров" заявила о подготовке к возобновлению антиправительственных протестов. Ее лидеры требуют введения режима ЧП в сельском хозяйстве в связи с тем, что их финансовое положение подорвала засуха, а также проблемами, связанными с транзитом украинского зерна через территорию республики.