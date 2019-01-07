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    В Минсельхозе новое назначение

    Баку. 7 января REPORT.AZ/ В министерстве сельского хозяйства произведено новое назначение.

    По полученной Report информации, начальник отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения Анар Гусейнов назначен директором ООО "Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азераграр"".

    Объединение "Азераграр" создано решением Кабинета министров от 26 сентября, в него входят 26 находящихся в подчинении министерства сельского хозяйства ООО, деятельность которых признана нецелесообразной.

    Анар Гусейнов подтвердил Report информацию.

    Заместителю начальника отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения Вугару Гусейнову поручено исполнение обязанностей начальника отдела. 

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