В Минсельхозе новое назначение

Баку. 7 января REPORT.AZ/ В министерстве сельского хозяйства произведено новое назначение.

По полученной Report информации, начальник отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения Анар Гусейнов назначен директором ООО "Государственное производственное и перерабатывающее объединение "Азераграр"".

Объединение "Азераграр" создано решением Кабинета министров от 26 сентября, в него входят 26 находящихся в подчинении министерства сельского хозяйства ООО, деятельность которых признана нецелесообразной.

Анар Гусейнов подтвердил Report информацию.

Заместителю начальника отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения Вугару Гусейнову поручено исполнение обязанностей начальника отдела.