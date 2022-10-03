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В Министерстве сельского хозяйства произведены кадровые назначения

В Министерстве сельского хозяйства произведены кадровые назначения Заместитель председателя принадлежащего Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" Махир Меликов назначен начальником отдела внутреннего контроля и аудита министерства.
АПК
3 октября 2022 г. 15:39
В Министерстве сельского хозяйства произведены кадровые назначения

Заместитель председателя принадлежащего Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" Махир Меликов назначен начальником отдела внутреннего контроля и аудита министерства.

Как сообщает Report, на этом посту он сменил Фуада Маилова, который назначен начальником отдела управления человеческими ресурсами министерства.

До недавнего времени этот отдел возглавлял нынешний глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев.

На вакантную должность заместителя в ОАО "Агросервис" назначен Рамин Алиев, который ранее работал в отделе внутреннего контроля и аудита.

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