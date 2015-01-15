В министерстве сельского хозяйства прошло заседание

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве сельского хозяйства под руководством министра Гейдара Асадова и при участии ответственных лиц соответствующих структур министерства состоялось заседание, посвященное реализации мероприятий в связи с объявлением 2015 года в Азербайджане "Годом сельского хозяйства".

Как сообщили Report в министерстве, выступивший на заседании Г.Асадов от имени работников сельского хозяйства выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву в связи с объявлением 2015 года в Азербайджане "Годом сельского хозяйства", и отметил, что перед министерством поставлены важные задачи.

Министр дал поручения и рекомендации по подготовке за короткий срок плана мероприятий руководителям структурных подразделений.

После этого прошли обсуждения в связи с подготовкой плана мероприятий, на которых были выдвинуты предложения со стороны руководителей структурных подразделений.