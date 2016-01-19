В министерстве экономики прошли обсуждения с участием винодельческих предприятий

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве экономики состоялись обсуждения, касающиеся подготовки предложений с учетом мнения деловой общественности в целях принятия дополнительных мер по улучшению бизнес-среды в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на встрече с участием представителей более 15 винодельческих предприятий была выражена поддержка мероприятий в сфере развития сельского хозяйства, в том числе, виноделия.

В ходе встречи прошли обсуждения на тему развития механизмов поддержки в целях обеспечения спроса на винодельческую продукцию за счет местного производства и усиления экспортного потенциала.