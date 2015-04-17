​В министерстве экономики и промышленности прошло очередное заседание рабочих групп

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве экономики и промышленности (МЭП) прошло очередное заседание рабочих групп по металлургической промышленности и промышленности по производству машин и оборудований.

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространило министерство экономики и промышленности.

На заседании сотрудники действующих в этой области компаний дали информацию о представляемых ими предприятиях, выдвинули предложения по поводу развития данной сферы.

Здесь обсудили вопросы подготовки предложений, связанных с исполнением заданий в рамках "Госпрограммы по развитию промышленности в Азербайджанской Республики на 2015-2020 гг". Были обсуждены также вопросы по подготовке предложений, связанных с нефть-инжинирингом.

В заключение посчитали целесообразным рассмотрение министерством экономики и промышленности данных предложений и принятие соответствующих мер. Предприятием было рекомендовано представить свои предложения до очередного заседания рабочих групп по металлургической промышленности и промышленности по производству машин и оборудований.