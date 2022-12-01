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В Милли Меджлисе обсудили разницу в ценах на мясо в Баку и районах

В Милли Меджлисе обсудили разницу в ценах на мясо в Баку и районах Средняя цена на мясо в Агджабединском и Бардинском районах составляет 11 манатов, а в Баку - 18 манатов.
АПК
1 декабря 2022 г. 14:09
В Милли Меджлисе обсудили разницу в ценах на мясо в Баку и районах

Средняя цена на мясо в Агджабединском и Бардинском районах составляет 11 манатов, а в Баку - 18 манатов.

Как сообщает Report, об этом депутат Эльнур Аллахвердиев заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по аграрной политике.

"Рано утром мясо закупается у оптовиков за 8 манатов. Мне интересно, почему же тогда этот продукт продается в Баку за 18 манатов. По какой методике рассчитывается цена на мясо? Может, внутри страны есть какая-то пошлина, о которой мы не знаем?", - сказал депутат.

По его словам, только за 2 месяца цена на мясо выросла с 13 до 15 манатов, а затем до 18 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə ətin Bakıda və rayonlardakı qiymətindəki fərq müzakirə olunub

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