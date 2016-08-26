В Мексике при нападении бандитов ранены пять полицейских

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Пять полицейских получили ранения в результате нападения бандитов в пограничном с Техасом мексиканском штате Тамаулипас.

Как передает Report, cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает группа по координации этого штата.

В городе Мигель-Алеман напали на полицию штата, пять человек ранены, им оказывается помощь", — говорится в сообщении группы, отвечающей за координацию работы органов безопасности Тамаулипаса, в Twitter.

В ходе перестрелки одна из пуль попала в бензобак полицейской машины, в результате чего автомобиль загорелся и взорвался.

С места нападения преступники скрылись, сейчас к их поискам подключены федеральная полиция и вертолет.

Это уже второе громкое нападение на полицию в Мексике за последние дни. Ранее трое полицейских погибли и двое получили ранения при атаке группы бандитов на патруль в южном тихоокеанском штате Герреро.