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В Масаллы пройдет II Форум семеноводов республики 

В Масаллы пройдет II Форум семеноводов республики  20 сентября в Масаллинском районе пройдет Второй форум семеноводов республики.
АПК
18 сентября 2024 г. 13:13
В Масаллы пройдет II Форум семеноводов республики 

20 сентября в Масаллинском районе пройдет Второй форум семеноводов республики.

Об этом Report сообщила председатель Ассоциации семеноводов Азербайджана Медина Алиева.

Форум пройдет при совместной организации Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства и Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана".

По словам главы Ассоциации, целью проведения мероприятия является развитие семеноводства на научной основе, использование международного опыта в организации первичного семеноводства, соответствие системы семеноводства международным стандартам.

М.Алиева добавила, что обеспечение фермеров качественными семенами перед осенним посевом и развитие семеноводческого сектора являются одними из важных факторов для достижения высокой продуктивности в сельском хозяйстве.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda Respublika Toxumçularının II Forumu keçiriləcək

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