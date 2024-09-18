В Масаллы пройдет II Форум семеноводов республики

20 сентября в Масаллинском районе пройдет Второй форум семеноводов республики.

20 сентября в Масаллинском районе пройдет Второй форум семеноводов республики.

Об этом Report сообщила председатель Ассоциации семеноводов Азербайджана Медина Алиева.

Форум пройдет при совместной организации Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства и Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана".

По словам главы Ассоциации, целью проведения мероприятия является развитие семеноводства на научной основе, использование международного опыта в организации первичного семеноводства, соответствие системы семеноводства международным стандартам.

М.Алиева добавила, что обеспечение фермеров качественными семенами перед осенним посевом и развитие семеноводческого сектора являются одними из важных факторов для достижения высокой продуктивности в сельском хозяйстве.