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В Лянкяране завершился конкурс Ideaton on agrinnovation

В Лянкяране завершился конкурс Ideaton on agrinnovation Завершился аграрный конкурс Ideaton on agrinnovation, стартовавший в Лянкяране со 2 июня.
АПК
4 июня 2022 г. 17:48
В Лянкяране завершился конкурс Ideaton on agrinnovation

Завершился аграрный конкурс Ideaton on agrinnovation, стартовавший в Лянкяране со 2 июня.

Как сообщает южный центр Report, конкурс проведен Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках проекта "Содействие конкурентоспособности, сотрудничеству и модернизации в плодоовощном секторе Лянкяран-Астаринского экономического района" при финансовой поддержке ЕС.

Основная цель проведения конкурса - внедрение инноваций в сфере выращивания и переработки фруктов и овощей, поддержка передовых идей и их поощрение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda aqrar sahə ilə bağlı müsabiqə keçirilib

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