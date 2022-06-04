В Лянкяране завершился конкурс Ideaton on agrinnovation

Завершился аграрный конкурс Ideaton on agrinnovation, стартовавший в Лянкяране со 2 июня.

Завершился аграрный конкурс Ideaton on agrinnovation, стартовавший в Лянкяране со 2 июня.

Как сообщает южный центр Report, конкурс проведен Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках проекта "Содействие конкурентоспособности, сотрудничеству и модернизации в плодоовощном секторе Лянкяран-Астаринского экономического района" при финансовой поддержке ЕС.

Основная цель проведения конкурса - внедрение инноваций в сфере выращивания и переработки фруктов и овощей, поддержка передовых идей и их поощрение.