В Лянкяране стартовал III Фестиваль чая, чалтыка и цитрусовых

В городе Лянкяран стартовал III Фестиваль чая, чалтыка и цитрусовых.

Как сообщает южное бюро Report, в фестивале, организованном Исполнительной властью города Лянкяран и Общественного объединения «Региональное развитие» принимают участие правительственные лица, представители посольств зарубежных стран в нашей республике, депутаты Милли Меджлиса, ученые, деятели культуры, жители города, местные и иностранные туристы.

В парке, установлены павильоны, где демонстрируются чай, чалтык, цитрусовые и другие виды продовольственных и промышленных товаров, образцы народного искусства.

Местными предприятиями, фермерскими хозяйствами, туристическими объектами в павильонах для участников фестиваля накрыты чайные столы с натуральным чаем и сладостями.

Кроме того, для участников фестиваля самыми опытными и умелыми поварами региона готовятся более 50 видов плова, известное блюдо лянкяранской кухни левенги и различные шашлыки.

На фестивале прозвучат музыкальные номера коллективов художественной самодеятельности, будут показаны программы с участием молодежи и спортсменов.

Завершится фестиваль концертом видных деятелей искусства страны и фейерверком.