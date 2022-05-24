В Литву прибыл первый пробный железнодорожный состав с украинским зерном

Первый пробный железнодорожный состав с предназначенным на экспорт украинским зерном прибыл в понедельник в Литву на станцию Шештокай на границе с Польшей для дальнейшей транспортировки в Клайпедский государственный морской порт.

Первый пробный железнодорожный состав с предназначенным на экспорт украинским зерном прибыл в понедельник в Литву на станцию Шештокай на границе с Польшей для дальнейшей транспортировки в Клайпедский государственный морской порт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило госпредприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

"На станцию Шештокай накануне прибыл состав с зерном, который в обоих направлениях проследовал в обход Белоруссии через Польшу", - говорится в сообщении госпредприятия.

Первый такой пробный состав в Каунас прибыл 19 мая, однако он доставил с Украины не зерно, под которое тестируется маршрут, а 50 контейнеров с 1 тыс. тонн кормовых добавок.

Как отметили в "Летувос гележинкеляй", на текущей неделе с Украины прибудут еще два состава с зерном, кукурузой и подсолнечным маслом.