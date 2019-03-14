В Кюрдамире состоялась продажа азотных удобрений на льготных условиях

Начиная с февраля текущего года, ОАО "Агролизинг" осуществляет мобильную продажу удобрений на льготных условиях для селений, удаленных от районных центров. Главной целью мобильных продаж является предотвращение дополнительных расходов граждан во время покупки удобрений, а также достижение удовлетворенности граждан посредством обеспечения доступности и близости ОАО к гражданам.

Как передает Report, вслед за Шекинским, Огузским, Гейчайским, Сабирабадским, Исмаиллинским, Астаринским, Билясуварским и Саатлинским районами, 14 марта в поселке Каррар Кюрдамирского района состоялись очередные мобильные продажи. Все близлежащие деревни воспользовались мобильной продажей.

Правила в мобильных продажах остаются прежними - предоставив требуемые документы, граждане смогут купить минеральные удобрения с 70%-й скидкой.

В Кюрдамире было продано 38,85 тонн аммиачно-нитратных удобрений.

15 марта мобильные продажи будут организованы в селе Леджет Хачмазского района.