В Кюрдамире организован первый Фестиваль бахчевых культур

В Кюрдамире организован первый Фестиваль бахчевых культур

В Кюрдамире при сотрудничестве местной исполнительной власти и Центра аграрных инноваций Минсельхоза организован первый Фестиваль бахчевых культур.

Как сообщает Report, фестиваль развернулся на проспекте Гейдара Алиева в городе Кюрдамир (перед административным зданием районной исполнительной власти).

В мероприятии приняли участие местные фермеры, специализирующиеся на выращивании бахчевых культур, а также другие производители сельскохозяйственной продукции. Гости фестиваля смогли посетить интересные выставки, поучаствовать в конкурсах и отведать блюда местной кухни.

На фестивале выступили глава исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхан Ибрагимов, депутаты Милли Меджлиса Жаля Алиева и Амина Агазаде, директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров и другие официальные лица.

Фестиваль продолжился панельной дискуссией на тему "Государственные финансовые механизмы в аграрном секторе".