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В Кюрдамире организован первый Фестиваль бахчевых культур

В Кюрдамире организован первый Фестиваль бахчевых культур В Кюрдамире организован первый Фестиваль бахчевых культур
АПК
25 июля 2025 г. 14:05
В Кюрдамире организован первый Фестиваль бахчевых культур

В Кюрдамире при сотрудничестве местной исполнительной власти и Центра аграрных инноваций Минсельхоза организован первый Фестиваль бахчевых культур.

Как сообщает Report, фестиваль развернулся на проспекте Гейдара Алиева в городе Кюрдамир (перед административным зданием районной исполнительной власти).

В мероприятии приняли участие местные фермеры, специализирующиеся на выращивании бахчевых культур, а также другие производители сельскохозяйственной продукции. Гости фестиваля смогли посетить интересные выставки, поучаствовать в конкурсах и отведать блюда местной кухни.

На фестивале выступили глава исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхан Ибрагимов, депутаты Милли Меджлиса Жаля Алиева и Амина Агазаде, директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров и другие официальные лица.

Фестиваль продолжился панельной дискуссией на тему "Государственные финансовые механизмы в аграрном секторе".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə ilk dəfə “Bostan Festivalı” keçirilib

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