В Клиническом медицинском центре №1 организован пресс-тур для журналистов

Баку.19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня министерством здравоохранения Азербайджана в клиническом медицинском центре №1 был организован пресс-тур для журналистов. Как сообщает Report, главврач центра Солтан Алиев дал общую информацию о больнице, заявив, что больница является самым старым центром в Азербайджане. По его словам, в следующем году исполнится 100 лет со дня начала деятельности больницы: "Центр имеет статус больницы скорой и неотложной медицинской помощи, куда стекаются больные не только из Баку, но и со всех регионов республики".

От также отметил, что если ранее бюджет министерства здравоохранения составлял 80 миллионов манатов, сейчас эта цифра достигает 800 миллионов, что полностью покрывает потребности.

По словам С.Алиева, в центре работает 2000 человек, из них 500 врачей, 800 – средний медицинский персонал, 700 – младший персонал. В медучреждении имеется 760-800 коек.

"Больница бесплатно обеспечивается 170 видами лекарств. Приток больных составляет более 30 тысяч человек ежегодно, из них 10 тысяч переносят хирургические операции", - сказал главврач.

С.Алиев также отметил, что Клинический медицинский центр №1 назначен базовой больницей Европейских игр.

Затем под руководством С.Алиева журналисты ознакомились с отделами больницы. В заключение им была представлена больничная еда. С.Алиев добавил, что Клинический медицинский центр №1 обеспечивает едой еще четыре другие больницы.