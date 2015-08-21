В Китае временно открыли Facebook, Twitter и Google

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Социальные сети Facebook и Twitter, а также поисковая сеть Google будут доступны в Китае в период проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Пекине. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь Международный ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Эссар Габриэль.

Чемпионат мира пройдет 22-30 августа в Пекине. В другое время социальные сети и поисковик Google, как и видеопортал YouTube, закрыты для общего пользования в Китайской народной республике.

"Социальные сети Twitter и Facebook, а также поисковая система Google будут доступны для пользователей на территории Китайской народной республики в период проведения чемпионата мира по легкой атлетике", - заявил Габриэль в ходе пресс-конференции, посвященной чемпионату мира.