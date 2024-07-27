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В Казахстане заявили о готовности поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

В Казахстане заявили о готовности поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан.
АПК
27 июля 2024 г. 14:47
В Казахстане заявили о готовности поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан

Казахстан готов поставить более 1 млн тонн пшеницы в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минсельхозе Казахстана.

"Исторически Казахстан отгружал в Азербайджан более 1 млн тонн зерна. В настоящее время мы прорабатываем механизмы для возврата прежних позиций, чтобы вновь стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке с казахстанской пшеницей", - сказал председатель "Продовольственной контрактной корпорации" Асылхан Джувашев.

По его словам, корпорация управляет системой зерновых терминалов в Казахстане, возможности которых намерены расширить.

Основные поставки казахстанской пшеницы будут осуществляться через АО "Ак Бидай-Терминал", который специализируется на перевалке и хранении зерновых культур и кукурузы.

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