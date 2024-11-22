В Казахстане построили завод по переработке масличных семян стоимостью в $68 млн

В Северо-Казахстанской области завершено строительство нового маслоэкстракционного завода. На заводе будет перерабатываться 370 тыс. тонн семян подсолнечника или льна в год.

В Северо-Казахстанской области завершено строительство нового маслоэкстракционного завода. На заводе будет перерабатываться 370 тыс. тонн семян подсолнечника или льна в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства страны.

Продукция завода будет включать подсолнечное и льняное масло, а также шрот. Для повышения конкурентоспособности на внешних рынках при производстве будет применяться технология холодного отжима.

На предприятии установлено современное оборудование производства Германии, Бельгии и Турции.

В настоящее время уже завершено строительство цехов экстракции, подготовки и приемки семян, а также насосной и котельной. Ведутся пуско-наладочные работы оборудования. Запуск производства планируется в конце ноября текущего года. Стоимость проекта - 34 млрд тенге (68 млн долларов).