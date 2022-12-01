О нас

В Карабахе началась посадка ореховых культур

В Карабахе началась посадка ореховых культур На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана началась посадка ореховых культур.
АПК
1 декабря 2022 г. 12:00
В Карабахе началась посадка ореховых культур

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана началась посадка ореховых культур.

Как передает Report, об этом сообщил завотделом контроля над землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев.

"Министерство уполномочено сдавать в аренду земли на освобожденных от оккупации территориях. Это также означает управление землями на этих территориях. В связи с этим для нас было важно определить потенциал в этих областях. Мы совместно с "Азеркосмос" на основе потенциального заказа определили 4 500 гектаров для посадки фундука. Отрадно, что мы привлекли фермеров, и они начали посадку фундука. Так как орехи в основном сажают на возвышенностях, деревья планируется посадить на территории Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağda fındıq ağaclarının əkilməsinə başlanılıb

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi