В Карабахе началась посадка ореховых культур

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана началась посадка ореховых культур.
Как передает Report, об этом сообщил завотделом контроля над землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев.
"Министерство уполномочено сдавать в аренду земли на освобожденных от оккупации территориях. Это также означает управление землями на этих территориях. В связи с этим для нас было важно определить потенциал в этих областях. Мы совместно с "Азеркосмос" на основе потенциального заказа определили 4 500 гектаров для посадки фундука. Отрадно, что мы привлекли фермеров, и они начали посадку фундука. Так как орехи в основном сажают на возвышенностях, деревья планируется посадить на территории Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов", - отметил он.