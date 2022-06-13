В Испанию прибыла первая партия кукурузы из Украины по новому маршруту

Грузовое судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы в понедельник прибыло в порт на северо-западе Испании.

Грузовое судно Alppila с 18 тысячами тонн украинской кукурузы в понедельник прибыло в порт на северо-западе Испании.

Как передает Report, об этом сообщил CNN.

Доставка груза осуществлялась с использованием нового морского маршрута - через Балтийское море.

В группе производителей кормов для животных под названием Agafac заявили о том, что компания обычно импортирует 40% кукурузы из Украины ежегодно в период с января по июнь. "Это является частью общего объема в 1 миллион тонн кукурузы, который ежегодно импортируется для корма скота. Партия кукурузы выехала из западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию, после чего была погружена на корабль в польском порту Свиноуйсьце в Балтийском море".