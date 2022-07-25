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В Испании заявили, что пакт по вывозу зерна не означает отсутствие риска голода в Африке

В Испании заявили, что пакт по вывозу зерна не означает отсутствие риска голода в Африке Достижение договоренностей по экспорту украинского зерна не означает, что в странах Африки больше нет риска голода.
АПК
25 июля 2022 г. 11:57
В Испании заявили, что пакт по вывозу зерна не означает отсутствие риска голода в Африке

Достижение договоренностей по экспорту украинского зерна не означает, что в странах Африки больше нет риска голода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил министр сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности Испании Луис Планас в интервью газете La Vanguardia.

"Соглашение - хорошая новость, - считает он. - Это, несомненно, окажет положительное влияние на рынки, но пока рано оценивать его масштабы. Реализация будет очень сложной и уязвимой". "Оттуда до возможности сказать, что мы избежали голода в Африке, существует пространство", - полагает глава ведомства. Он также заявил, что важно посмотреть, восстановит ли Россия свои поставки на рынки, особенно в области удобрений.

По версии Планаса, сейчас "проблема сконцентрирована в 47 странах, особенно зависимых от импорта из России и Украины". "Я бы привел крайний пример: Эритрея, на 100% зависящая от зерна из обеих стран, - уточнил Планас. - У нас есть проблема Египта, где цена на хлеб является важным политическим фактором. Мы должны быть внимательны к Тунису, Ливану и Сенегалу. Уже были социальные вспышки в Зимбабве и Кении".

"В последние недели западные спецслужбы выявили операции по погрузке украинского зерна на российские и сирийские суда, пришвартованные в портах Черного моря, при отключенной системе определения местоположения, - утверждает он. - Были попытки нелегальной выгрузки украинской пшеницы в Египте, которую власти этой страны отказывались принимать, несмотря на потребность Египта в зерне по выгодной цене".

"Испания заменила закупки украинского зерна, особенно кукурузы на корм животным, американским зерном, которое мы покупаем в США, Канаде и Бразилии, - пояснил Планас. - У нас есть национальное производство удобрений, которое покрывает 50% потребности". Как добавил министр, у него "сложилось впечатление, что цены останутся на текущем уровне до конца года".

В Стамбуле 22 июля подписали пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки.

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