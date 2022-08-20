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В Исмаиллы прошла выставка-ярмарка семян

В Исмаиллы прошла выставка-ярмарка семян По инициативе Министерства сельского хозяйства в Исмаиллинском районе была организована выставка-ярмарка семян.
АПК
20 августа 2022 г. 13:43
В Исмаиллы прошла выставка-ярмарка семян

По инициативе Министерства сельского хозяйства в Исмаиллинском районе была организована выставка-ярмарка семян.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

В ярмарке приняли участие Агентство аграрных услуг (ААУ) при Министерстве, Агентство аграрного кредитования и развития, Государственный семенной фонд, Общественное Объединение "Ассоциация семеноводов Азербайджана", местные производители семян, научно-исследовательские институты, крупные компании, занимающиеся производством и продажей семян, фермеры.

Очередная выставка-ярмарка семян состоится 24 августа в Губе. Основной целью проведения ярмарок в различных регионах является формирование рынка семян, налаживание реального взаимодействия цепочек “селекционер-семеновод-потребитель”, проведение деловых и продуктивных встреч, а также обеспечение доступности сертифицированных семян для фермеров.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

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