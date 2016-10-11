В Иране в авиакатастрофе погиб офицер спецназа

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Офицер Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), командир эскадрильи спецпоразделения "Саберин" ("Выносливые") Ахмад Майели погиб в Иране в результате падения легкомоторного самолета. Как передает Report oб этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, Майели управлял приписанным к сухопутным войскам КСИР самолетом, который по не установленным пока причинам разбился в понедельник вечером в районе города Ираншехр юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Второй пилот получил серьезные ранения.

Погибший офицер считался одним из лучших летчиков ВВС КСИР, сообщает Тасним.