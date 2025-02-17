В Имишли пройдет первый в этом году Фестиваль аграрного бизнеса

Первый в 2025 году Фестиваль аграрного бизнеса пройдет 19 февраля в Имишлинском районе.

Первый в 2025 году Фестиваль аграрного бизнеса пройдет 19 февраля в Имишлинском районе.

Как сообщает муганское бюро Report, в рамках фестиваля помимо демонстрации различных услуг и продукции, будут организованы панельные дискуссии на тему "Государственные финансовые механизмы" с участием финансовых учреждений.

На мероприятии примут участие фермеры, а также представители малого и среднего бизнеса, местных и зарубежных компаний, занимающихся производством селхозпродукции и оборудования, а также государственных учреждений. Будут представлены различные услуги, инновационные продукты и оборудование.

Отметим, что в прошлом году при организации Центра аграрных инноваций были проведены Фестивали аграрного бизнеса в 33 районах, охватывающих 12 экономических районов Азербайджана.