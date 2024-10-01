В Имишли на 3,2 тыс. гектарах проведен повторный посев

В Имишлинском районе в этом году повторный посев проведен на 3 200 гектарах.

В Имишлинском районе в этом году повторный посев проведен на 3 200 гектарах.

Как сообщает муганское бюро Report , почти 90% посевов пришлись на долю проса.

Кроме того, на указанных землях осуществлен посев кукурузы и сорго (под веники). Повторные посевные работы в основном проводились для обеспечения спроса на корм животноводческих хозяйств.

Отметим, что посевные работы на осенний сезон были проведены на 42 922,1 гектара. Из них подавляющее большинство, 16 664,3 га пришлось на долю зерновых и зернобобовых культур, 77,7 га - на картофель, 138,1 гектара - на другие овощи, 324,6 гектара - на бахчевые культуры, 214,7 гектара - на сахарную свеклу, 7 033,7 гектара - на хлопок и 18 469 гектаров - на кормовые культуры.