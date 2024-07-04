В I полугодии в фестивалях аграрного бизнеса в Азербайджане приняли участие около 7 тыс. фермеров

В I полугодии этого года в фестивалях аграрного бизнеса в Сальянском, Евлахском, Масаллинском, Губинском, Газахском, Габалинском, Исмаиллинском, Саатлинском, Самухском и Хызинском районах приняли участие 6 756 фермеров.

В I полугодии этого года в фестивалях аграрного бизнеса в Сальянском, Евлахском, Масаллинском, Губинском, Газахском, Габалинском, Исмаиллинском, Саатлинском, Самухском и Хызинском районах приняли участие 6 756 фермеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, 91,3% фермеров, участвовавших в фестивалях, были мужчинами, а 8,7% - женщинами.

Фестивали охватили Ширван-Сальянский, Центрально-Аранский, Центральный Аран, Лянкяран-Астаринский, Губа-Хачмазский, Газах-Товузский, Шеки-Загатальский, Мильский Муганский, Гянджа-Дашкесанский и Абшерон-Хызинский экономические районы.

Всего в мероприятиях приняли участие фермеры из 52 районов и городов страны.

Очередные фестивали аграрного бизнеса, организованные Центром аграрных инноваций, пройдут в этом месяце в Гедабейском и Ярдымлинском районах.