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В Хызы прошел фестиваль аграрного бизнеса

В Хызы прошел фестиваль аграрного бизнеса В Хызинском районе прошел фестиваль аграрного бизнеса, организованный Центром аграрных инноваций.
АПК
28 июня 2024 г. 18:27
В Хызы прошел фестиваль аграрного бизнеса

В Хызинском районе прошел фестиваль аграрного бизнеса, организованный Центром аграрных инноваций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, в фестивале приняли участие фермеры из Хызинского, Шабранского, Сиязанского, Хачмазского, Губинского и Гусарского районов.

Фестиваль в Центре Гейдара Алиева собрал представителей государственных структур, местных и иностранных компаний, банков и кредитных организаций. Спикеры подчеркнули значимость мероприятий, которые проводятся в регионах для просвещения фермеров, и обсудили возможности сотрудничества в аграрной сфере.

На фестивале были представлены природоохранные технологии и видеоклипы по эффективному использованию ресурсов в контексте COP29.

В выставочном разделе демонстрировались инновационные технологии и оборудование для сельского хозяйства, проводились тренинги по внедрению современных методов управления ресурсами. Также организован тур в инновационное хозяйство "Шабранский центр аграрных инноваций и агротуризма".

Фестиваль аграрного бизнеса прошел в 10 районах республики, привлек 6500 фермеров на 17 тренингах и презентациях. Следующее мероприятие состоится 9 июля в Гедабекском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXızıda növbəti Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

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