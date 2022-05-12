В Хачмазе пройдет “Фестиваль весны”

14 мая в 11:00 в Хачмазском районе впервые пройдет “Фестиваль весны”, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в фестивале примут участие представители министерства, ученые, фермеры, предприниматели, занимающиеся продажей средств сельскохозяйственного производства, представители различных компаний, а также местные и зарубежные гости.
Целью проведения фестиваля является демонстрация различными производителями сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и саженцев.
Для удобства участников будут организованы бесплатные транспортные средства и предоставлены специальные отели со скидкой.