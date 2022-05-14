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В Хачмазе проходит Фестиваль весны

В Хачмазе проходит Фестиваль весны Сегодня в Хачмазском районе впервые проводится Фестиваль весны, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства.
АПК
14 мая 2022 г. 12:21
В Хачмазе проходит Фестиваль весны

Сегодня в Хачмазском районе впервые проводится Фестиваль весны, организованный Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает Report, в фестивале принимают участие представители министерства, ученые, фермеры, предприниматели, занимающиеся продажей средств сельскохозяйственного производства, представители различных компаний, а также местные и зарубежные гости.

Целью проведения фестиваля является демонстрация различными производителями сельскохозяйственной техники, семян, удобрений и саженцев, обеспечение доступности этой продукции для фермеров, проведение деловых встреч между фермерами и предпринимателями.

Для поощрения граждан страны и развития талантов в рамках фестиваля дополнительно пройдут четыре конкурса на тему "Весна" (творческий конкурс "Я рисую весну", фотоконкурс "Весна пришла", конкурс "Весна 22", чемпионат по нардам), будут выбраны лучшие из лучших. Победители будут награждены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmazda “Yaz festivalı” işə başlayıb

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