В Гёранбое понесшие убытки фермеры получат страховые выплаты

В ближайшие дни начнется выплата компенсаций за ущерб, нанесенный фермерским хозяйствам в Гёранбойском районе в результате паводков и селей.

В ближайшие дни начнется выплата компенсаций за ущерб, нанесенный фермерским хозяйствам в Гёранбойском районе в результате паводков и селей.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования, об этом заявил председатель правления Фонда Фуад Садыгов на прошедшем в Гёранбое региональном мероприятии на тему "Аграрное страхование для устойчивой фермерской деятельности".

По словам председателя правления, в 2022-2023 годах фермерским хозяйствам Гянджа-Дашкесанского региона было выплачено более 117 тыс. манатов в виде компенсации.

На мероприятии глава Исполнительной власти Гёранбойского района Магеррам Гулиев отметил, что этот регион стал одним из наиболее пострадавших от стихийных бедствий, в частности, от наводнений, града и проливных дождей.

Принявшие участие в мероприятии фермеры озвучили свои вопросы и предложения.