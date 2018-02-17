В Гяндже проведена ярмарка в преддверии праздника Новруз

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В преддверии праздника Новруз в Гяндже проведена ярмарка.
Как сообщает Report, основная цель ярмарки, проведенная при организации Исполнительной власти города Гянджа, была направлена на создание возможности для каждого гражданина сделать покупки в соответствии с его бюджетом.
На ярмарке более 30 предприятий и компаний предлагают покупателям говядину, баранину, курятину, мучные изделия, колбасные изделия и сосиски, яйца, лук, картошку, различные виды масел, овощи, фрукты и т.д. ниже рыночной цены.
Отметим, что ярмарка будет проводиться регулярно каждую субботу и воскресенье до праздника Новруз.
Таблица цен на товары на ярмарке:
|Мука (50 кг)
|21 AZN
|Мука (25 кг)
|10.80 AZN
|Мука (10 кг)
|4.70 AZN
|Мука (5 кг)
|2.40AZN
|Говядина (1 кг)
|8 AZN
|Баранина (1 кг)
|9 AZN
|Яйца (1 ədəd)
|0.11AZN
|Картофель (1 кг)
|0.40 AZN
|Лук (1 кг)
|0.30 AZN
|Макароны (1 кг)
|0.70 AZN
|Вермишель (1 кг)
|0.80 AZN
|Чай Final
|1.88 AZN
|Лимонад (1 шт)
|0.20 AZN
|Яблоки (1 кг), Мандарины (1 кг)
|1 AZN, 1.50 AZN
|Колбаса (1 кг), Сосики (1 кг)
|5 AZN, 4.70 AZN
|Майонез Bizim Süfrə (500 гр)
|1.87 AZN
|Масло Supersun (1 200 г)
|5.30 AZN
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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