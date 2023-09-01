В Гусаре прошел фестиваль аграрных инноваций

В Гусаре прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
В рамках фестиваля была организована 4-я в этом сезоне выставка-ярмарка семян, в которой приняли участие фермеры и производители семян из Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязаньского, Шабранского и Хызинского районов.
Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о деятельности и услугах Министерства сельского хозяйства и других государственных предприятий, представлены информационные материалы. Следующий фестиваль пройдет 8 сентября в Агджабеди.
В Гусаре прошел фестиваль аграрных инновацийВ Гусаре прошел фестиваль аграрных инноваций В Гусаре прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства. Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Согласно информации, в рамках фестиваля была организов
АПК
1 сентября 2023 г. 10:51
https://static.report.az/photo/b2ab9b1e-1a76-3235-ad9d-943e834bd5ea.jpeg
В Гусаре прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.
Версия на азербайджанском языке ФотоQusarda Aqrar İnnovasiya Festivalı keçirilib