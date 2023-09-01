В Гусаре прошел фестиваль аграрных инноваций

В Гусаре прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства. Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Согласно информации, в рамках фестиваля была организов

В Гусаре прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.



Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.



В рамках фестиваля была организована 4-я в этом сезоне выставка-ярмарка семян, в которой приняли участие фермеры и производители семян из Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязаньского, Шабранского и Хызинского районов.



Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о деятельности и услугах Министерства сельского хозяйства и других государственных предприятий, представлены информационные материалы. Следующий фестиваль пройдет 8 сентября в Агджабеди.