В Губадлы зерно посеют на площади в три раза большей, чем во времена СССР

В Губадлы зерно посеют на площади в три раза большей, чем во времена СССР

В Губадлинском районе зерно будет выращиваться на территории 9 тыс. гектаров, что примерно втрое превышает объем посевных площадей в советский период.

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В Губадлинском районе зерно будет выращиваться на территории 9 тыс. гектаров, что примерно втрое превышает объем посевных площадей в советский период. Как сообщил Report начальник отдела Минсельхоза Азербайджана Имран Джумшудов, во времена СССР посевные площади под зерновые культуры в районе занимали 3,4 гектара. Кроме того, по его словам, в Губадлы планируется снова посадить сахарную и кормовую свеклу. "После освобождения района от оккупации там были проведены определенные работы, обеспечен уход за имеющимися сады, сейчас идет подготовка к посеву озимых зерновых. В прошлом сельскохозяйственном году были проведены предварительные исследования и оценка, помимо зерновых, посажена сахарная и кормовая свекла. И в этом году планируется провести эту работу", - сказал И. Джумшудов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram