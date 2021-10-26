О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Губадлы зерно посеют на площади в три раза большей, чем во времена СССР

В Губадлы зерно посеют на площади в три раза большей, чем во времена СССР В Губадлинском районе зерно будет выращиваться на территории 9 тыс. гектаров, что примерно втрое превышает объем посевных площадей в советский период.
АПК
26 октября 2021 г. 12:05
В Губадлы зерно посеют на площади в три раза большей, чем во времена СССР

В Губадлинском районе зерно будет выращиваться на территории 9 тыс. гектаров, что примерно втрое превышает объем посевных площадей в советский период.

Как сообщил Report начальник отдела Минсельхоза Азербайджана Имран Джумшудов, во времена СССР посевные площади под зерновые культуры в районе занимали 3,4 гектара.

Кроме того, по его словам, в Губадлы планируется снова посадить сахарную и кормовую свеклу.

"После освобождения района от оккупации там были проведены определенные работы, обеспечен уход за имеющимися сады, сейчас идет подготовка к посеву озимых зерновых. В прошлом сельскохозяйственном году были проведены предварительные исследования и оценка, помимо зерновых, посажена сахарная и кормовая свекла. И в этом году планируется провести эту работу", - сказал И. Джумшудов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qubadlıda SSRİ dövrü ilə müqayisədə üç dəfə böyük ərazidə taxıl əkiləcək

Другие новости из категории

В Баку организуют новогодние ярмарки
В Баку организуют новогодние ярмарки
26 октября 2021 г. 10:33
В агропарке Зангилана будет работать сельхозтехника турецкой компании Efe
В агропарке Зангилана будет работать сельхозтехника турецкой компании Efe
25 октября 2021 г. 12:07
На Абшеронской опытной станции начались исследования NPK удобрений компании AZCHEMCO
На Абшеронской опытной станции начались исследования NPK удобрений компании AZCHEMCO
22 октября 2021 г. 21:43
Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится до 67 долларов за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится до 67 долларов за тонну
22 октября 2021 г. 14:23
Может ли дефицит на рынке удобрений снизить урожайность в Азербайджане?
Может ли дефицит на рынке удобрений снизить урожайность в Азербайджане?
21 октября 2021 г. 16:47
В Азербайджане планируется создание общественной фермы
В Азербайджане планируется создание общественной фермы
21 октября 2021 г. 12:11
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы агропарки
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы агропарки
19 октября 2021 г. 15:37
Завтра в Баку стартует ярмарка продукции пчеловодства
Завтра в Баку стартует ярмарка продукции пчеловодства
19 октября 2021 г. 15:12
Азербайджан хочет расширить географию экспорта вин
Азербайджан хочет расширить географию экспорта вин
19 октября 2021 г. 13:32
Азербайджан импортировал молоко и колбасу из Воронежской области
Азербайджан импортировал молоко и колбасу из Воронежской области
18 октября 2021 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi