В Губадлы зерно посеют на площади в три раза большей, чем во времена СССР

В Губадлинском районе зерно будет выращиваться на территории 9 тыс. гектаров, что примерно втрое превышает объем посевных площадей в советский период.
Как сообщил Report начальник отдела Минсельхоза Азербайджана Имран Джумшудов, во времена СССР посевные площади под зерновые культуры в районе занимали 3,4 гектара.
Кроме того, по его словам, в Губадлы планируется снова посадить сахарную и кормовую свеклу.
"После освобождения района от оккупации там были проведены определенные работы, обеспечен уход за имеющимися сады, сейчас идет подготовка к посеву озимых зерновых. В прошлом сельскохозяйственном году были проведены предварительные исследования и оценка, помимо зерновых, посажена сахарная и кормовая свекла. И в этом году планируется провести эту работу", - сказал И. Джумшудов.