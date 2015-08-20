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    В Грузии обнаружен храм VII века до н.э.

    В ходе археологических раскопок внутри здания найдена надпись того же времени пока неустановленной письменности

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Каспском районе на востоке Грузии, в ходе археологических раскопок на горе Граклиани "обнаружен храм, датированный VII века до н. э. и надпись того же времени пока неустановленной письменности". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам руководитель экспедиции, доктор исторических наук Вахтанг Личели.

    "В обнаруженном храме, - рассказал он, - на одном из постаментов есть надпись того же периода". "Это особая находка, это первый факт обнаружения в Грузии памятника письменности, датированного VII веком до н.э.", - отметил Личели. Теперь ученым предстоит выяснить содержание этой краткой надписи и к какой письменности она относится.

    В четверг место археологической находки посетил министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе. Он сообщил журналистам, что "на месте находки будет открыт Музей".

    Археологические раскопки в Граклиани начались в 2007 году на возвышенной территории около реки Лехура. Там за минувшие годы были обнаружены жилые дома, хозяйственные помещения, храмы, погребения, датированные первым тысячелетием до н.э.

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