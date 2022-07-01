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В горных и предгорных районах Азербайджана началась уборка зерновых

В горных и предгорных районах Азербайджана началась уборка зерновых Уборка зерновых в горных и предгорных районах Азербайджана началась с села Арсила Ярдымлинского района.
АПК
1 июля 2022 г. 16:51
В горных и предгорных районах Азербайджана началась уборка зерновых

Уборка зерновых в горных и предгорных районах Азербайджана началась с села Арсила Ярдымлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщается, уборка проводилась с помощью комбайнов New Holland TC 5.90 HİLLSIDE, находящихся на балансе ОАО “Агросервис”.

В ближайшие дни уборка зерновых с помощью горных комбайнов начнется на высокогорных территориях Лерикского, Джалилабадского, Шамкирского районов.

По всей стране уже завершен процесс уборки на площади 569 716 гектаров. В процессе уборки задействовано 1 639 комбайнов. Из них 650 принадлежат “Агросервису”. Кроме того, в процессе уборки участвуют 989 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц.

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