В Гедабеке прошел фестиваль аграрного бизнеса

При организации Центра аграрных инноваций в Гедабекском районе состоялся заключительный фестиваль аграрного бизнеса по Газах-Товузскому экономическому району.

При организации Центра аграрных инноваций в Гедабекском районе состоялся заключительный фестиваль аграрного бизнеса по Газах-Товузскому экономическому району.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В фестивале приняли участие фермеры из Гедабекского, Дашкесанского, Гёйгёльского, Газахского, Товузского, Агстафинского, Шемкирского районов.

На фестивале в Центре Гейдара Алиева были представлены различные удобрения и пестициды, современная техника и агрегаты, новые технологии, а также продукция местных компаний, действующих в этом экономическом районе.

В рамках фестиваля состоялась панельная дискуссия на тему "Перспективы развития аграрного сектора Газах-Товузского экономического района".

На панельной сессии состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям сельского хозяйства региона.