В Гаджигабуле прошел Фестиваль аграрных инноваций

В Гаджигабуле прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.

В Гаджигабуле прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В рамках фестиваля была организована 6-я в этом сезоне выставка-ярмарка семян, в которой приняли участие порядка 30 фермеров и производителей семян со всей страны.

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о деятельности и услугах Министерства сельского хозяйства и других государственных предприятий.

Следующий фестиваль пройдет 22 сентября в Сабирабаде.