В Гаджигабуле прошел Фестиваль аграрных инноваций

В Гаджигабуле прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
В рамках фестиваля была организована 6-я в этом сезоне выставка-ярмарка семян, в которой приняли участие порядка 30 фермеров и производителей семян со всей страны.
Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о деятельности и услугах Министерства сельского хозяйства и других государственных предприятий.
Следующий фестиваль пройдет 22 сентября в Сабирабаде.