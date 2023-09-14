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В Гаджигабуле прошел Фестиваль аграрных инноваций

В Гаджигабуле прошел Фестиваль аграрных инноваций В Гаджигабуле прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.
АПК
14 сентября 2023 г. 14:18
В Гаджигабуле прошел Фестиваль аграрных инноваций

В Гаджигабуле прошел очередной Фестиваль аграрных инноваций, организованный Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В рамках фестиваля была организована 6-я в этом сезоне выставка-ярмарка семян, в которой приняли участие порядка 30 фермеров и производителей семян со всей страны.

Участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о деятельности и услугах Министерства сельского хозяйства и других государственных предприятий.

Следующий фестиваль пройдет 22 сентября в Сабирабаде.

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Версия на английском языке Festival of Agrarian Innovations held in Hajiqabul
Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda Aqrar İnnovasiya Festivalı keçirilib

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