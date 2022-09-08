В Гаджигабуле прошла выставка-продажа семян

Сегодня в Гаджигабульском районе была организована выставка-продажа семян.

Сегодня в Гаджигабульском районе была организована выставка-продажа семян.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

В ярмарке приняли участие представители Агентства аграрных услуг при Минсельхозе, Агентства аграрного кредитования и развития, Государственного семенного фонда, Общественного объединения "Ассоциация семеноводов Азербайджана", научно-исследовательских институтов, крупных компаний по производству и продаже семян, фермеры.

Участники мероприятия посетили павильоны, где выставлены различные виды семян, встретились с фермерами. Фермерам рекомендовано использовать в качестве посадочного материала только сертифицированные семена, учитывать почвенно-климатические особенности при выборе семян, в процессе производства в полной мере соблюдать правила агротехнического ухода.